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МЗС Латвії відзначив важливість саміту НАТО для співпраці з Україною та Грузією

МЗС Латвії відзначив важливість саміту НАТО для співпраці з Україною та Грузією

Київ • УНН

 • 7524 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Під час саміту НАТО відбудеться повноцінна дискусія щодо України і тих шляхів, якими Альянс може надати країні підтримку. Про це на спільній прес-конференції з головою українського МЗС Павлом Клімкіним сказав міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс, передає кореспондент УНН.

"Стосовно того, що ви сказали, дивіться: я відповідав за підготовку саміту НАТО у Ризі в 2016 році і знаю, як складно, як іноді важко вкластись у дуже обмежений проміжок часу із дуже насиченим порядком денним. З цієї точки зору, лише той факт, що все ж відбудеться зустріч на найвищому рівні всіх членів уряду країн із українським президентом і главами Грузії - це вже дуже, дуже важливе досягнення", - сказав він.

За словами міністра, серед тем майбутнього саміту НАТО будуть і насичені дискусії щодо внесків держав-членів Альянсу, протистояння гібридним війнам, посилення захисту балтійського регіону, також відбудуться важливі дебати щодо Афганістану.

"З Україною, я наголошую, відбудеться повноцінна дискусія, так само як і з Грузією, і з усіма державами-членами НАТО, щодо шляхів, якими ми можемо підтримати Україну, як ми можемо розширити нашу кооперацію з безпеки, як ми можемо розширити нашу співпрацю щодо гібридної загрози, і ми також хочемо навчатись від України. Цей саміт буде дуже важливою дискусією щодо посилення і розширення кооперації з Україною та Грузією", - наголосив Рінкевичс.

Нагадаємо, зустріч Україна-НАТО може відбутись спільно з Грузією, порядок денний зустрічі ще не сформовано.

Українські Національні Новини

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