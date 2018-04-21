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МИД Китая принял решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Китайские власти приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД КНР, передает УНН.

МИД Китая принял решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний

“Такое решение КНДР позволит шаг за шагом улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Это обеспечит денуклеаризации полуострова, будет способствовать урегулированию существующих споров мирным путем”, — заявил официальный представитель ведомства Лу Кан.

Дипломат также выразил надежду на успешное развитие экономики КНДР, повышение благосостояния населения КНДР. “Мы приветствуем действия Пхеньяна, который путем диалога и переговоров способствует устранению обеспокоенности всех заинтересованных сторон, способствует улучшению взаимных отношений”, — добавил он.

Лу Кан выразил надежду, что наметилась положительная тенденция продолжится и в будущем, чему будут способствовать общие усилия. “Китай намерен по-прежнему занимать активную позицию по данному вопросу”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын предложил освободить трех американцев во время встречи с Трампом

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