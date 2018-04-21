The Wall Street Journal: Кім Чен Ин запропонував звільнити трьох американців під час зустрічі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кім Чен Ин запевнив директора ЦРУ Майкла Помпео в можливості приурочити звільнення трьох американських громадян, утримуваних владою КНДР, до зустрічі лідера країни і президента США Дональда Трампа. Про це з посиланням на свої джерела повідомила газета The Wall Street Journal, інформує УНН.
За її даними, готовність Пхеньяна звільнити американців розглядається як захід, покликаний сприяти процесу нормалізації дипломатичних відносин з США, що почався до Олімпіади в Республіці Корея в цьому році.
За даними ЗМІ, двоє затриманих американців працювали в Університеті науки і технологій в Пхеньяні, їх взяли під варту в 2017 році, звинувативши у “ворожих актах”. Ще один громадянин США був затриманий в 2015 році і відбуває десятирічний термін ув’язнення у в’язниці за звинуваченням у шпигунстві. Переговори про їх звільнення ведуться за посередництва Швеції, яка представляє інтереси США в КНДР. Як інформувала раніше телекомпанія CNN, доля американців згадувалася в ході зустрічі міністра закордонних справ Швеції Маргот Валльстрём і глави МЗС КНДР Лі Ен Хо в ході візиту останнього до Стокгольма з 15 по 17 березня.
Як повідомляв УНН, у Сеулі зупинку ядерних випробувань КНДР назвали прогресом на шляху до денуклеаризації.