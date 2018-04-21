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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The Wall Street Journal: Ким Чен Ын предложил освободить трех американцев во время встречи с Трампом

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Ким Чен Ын заверил директора ЦРУ Майкла Помпео в возможности приурочить освобождение трех американских граждан, удерживаемых властями КНДР, до встречи лидера страны и президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

The Wall Street Journal: Ким Чен Ын предложил освободить трех американцев во время встречи с Трампом

По ее данным, готовность Пхеньяна освободить американцев рассматривается как мера, призванная содействовать процессу нормализации дипломатических отношений с США, начавшемуся до Олимпиады в Республике Корея в этом году.

По данным СМИ, двое задержанных американцев работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне, их взяли под стражу в 2017 году, обвинив в “враждебных актах”. Еще один гражданин США был задержан в 2015 году и отбывает десятилетний срок заключения в тюрьме по обвинению в шпионаже. Переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, которая представляет интересы США в КНДР. Как информировала ранее телекомпания CNN, судьба американцев упоминалась в ходе встречи министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и главы МИД КНДР Ли Ен Хо в ходе визита последнего в Стокгольм с 15 по 17 марта.

Как сообщал УНН, в Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации.

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