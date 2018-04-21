МЗС Китаю схвалив рішення КНДР про припинення ракетно-ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Китайська влада вітає заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про припинення проведення Пхеньяном ракетно-ядерних випробувань. Про це йдеться в заяві, поширеній в суботу МЗС КНР, інформує УНН.
“Таке рішення КНДР дозволить крок за кроком покращувати ситуацію на Корейському півострові, — Це забезпечить денуклеаризацію півострова, сприятиме врегулюванню існуючих суперечок мирним шляхом”, — заявив офіційний представник відомства Лу Кан.
Дипломат також висловив надію на успішний розвиток економіки КНДР, підвищення добробуту населення КНДР. “Ми схвалюємо дії Пхеньяна, який шляхом діалогу і переговорів сприяє усуненню стурбованості всіх зацікавлених сторін, сприяє поліпшенню взаємних відносин”, — додав він.
Лу Кан висловив надію, що намітилася позитивна тенденція продовжиться і в майбутньому, чому сприятимуть загальні зусилля. “Китай має намір як і раніше займати активну позицію з даного питання”, — резюмував він.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин запропонував звільнити трьох американців під час зустрічі з Трампом