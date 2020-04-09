МИД: несколько украинцев "застряли" в Узбекистане, им оказывают помощь

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили истории двух украинцев, по разным причинам "застрявших" в Узбекистане и сейчас получающих разного рода помощь, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал МИД о коронавирусе.