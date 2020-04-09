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МИД: несколько украинцев "застряли" в Узбекистане, им оказывают помощь

МИД: несколько украинцев "застряли" в Узбекистане, им оказывают помощь

Киев  •  УНН

 • 11717 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили истории двух украинцев, по разным причинам "застрявших" в Узбекистане и сейчас получающих разного рода помощь, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал МИД о коронавирусе.

"Украинцы "застряли" за границей по разным причинам. Вот две истории из Узбекистана. Олег Петров уже несколько лет путешествует по миру автостопом. По дороге в Узбекистан у него случился сердечный приступ", - сообщили в ведомстве.

По данным МИД, в посольстве Украины в Узбекистане занимаются лечением Олега с самого начала: договорилось о бесплатном лечении и курсе реабилитации в одной из лучших городских больниц.

"Сейчас в условиях карантина, когда все границы закрыты и средства к существованию отсутствуют, дипломаты договорились с местным бизнесменом о его бесплатном проживании в Ташкенте. Украинец обеспечен всеми необходимыми лекарствами и продуктами питания", - отметили дипломаты.

Сообщили они и о другом соотечественнике - Алексее Плешко, который "застрял" в Узбекистане с женой и тремя малолетними детьми.

"Из-за закрытия всех предприятий они оказались в очень затруднительном положении. Алексей обратился за помощью в Защиту украинцев в Республике Узбекистан. Наши коллеги быстро отреагировали и нашли средства, чтобы обеспечить семью всем необходимым", - рассказали в ведомстве.

В МИД подчеркивают: таких историй около десятка в неделю только в Узбекистане. Сотни дипломатов по всему миру ищут способы помочь каждому, кто находится за границей и попал в затруднительное положение.

Как сообщал УНН, при содействии немецких дипломатов, Украина возвращает группу туристов, которая застряла в Непале.

Украинские Национальные Новости

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