МЗС: кілька українців "застрягли" в Узбекистані, їм надають допомогу

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України повідомили історії двох українців, що з різних причин “застрягли” в Узбекистані і наразі отримують різного роду допомогу, передає УНН з посиланням на Telegram-канал МЗС про коронавірус.