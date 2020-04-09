МЗС: кілька українців "застрягли" в Узбекистані, їм надають допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України повідомили історії двох українців, що з різних причин “застрягли” в Узбекистані і наразі отримують різного роду допомогу, передає УНН з посиланням на Telegram-канал МЗС про коронавірус.
“Українці "застрягли" за кордоном з різних причин. Ось дві історії з Узбекистану. Олег Петров уже декілька років подорожує по світу автостопом. Дорогою в Узбекистан в нього стався серцевий напад”, — повідомили у відомстві.
За даними МЗС, у посольстві України в Узбекистані опікуються лікуванням Олега з самого початку: домовилося про безкоштовне лікування і курс реабілітації в одній з найкращих міських лікарень.
“Наразі в умовах карантину, коли всі кордони закриті та засоби для існування відсутні, дипломати домовилися з місцевим бізнесменом про його безкоштовне проживання в Ташкенті. Українець забезпечений всіма необхідними ліками та продуктами харчування”, — зазначили дипломати.
Повідомили вони і про іншого співвітчизника — Олексія Плєшко, який “застряг” в Узбекистані з дружиною та трьома малолітніми дітьми.
“Через закриття всіх підприємств вони опинилися в дуже скрутному становищі. Олексій звернувся про допомогу в Захист українців у Республіці Узбекистан. Наші колеги швидко відреагували і знайшли засоби, щоби забезпечити сім’ю всім необхідним”, — розповіли у відомстві.
У МЗС підкреслюють: таких історій близько десятка на тиждень лише в Узбекистані. Сотні дипломатів по всьому світові шукають способи допомогти кожному, хто перебуває за кордоном і потрапив у скрутне становище.
Як повідомляв УНН, за сприяння німецьких дипломатів, Україна повертає групу туристів, яка застрягла у Непалі.