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МИД Эстонии выступает за продолжение санкций против РФ

Киев • УНН

 • 6738 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам заседания Совета ЕС, прошедшего накануне в Люксембурге, выступил за продление санкций против России. Об этом пресс-служба МИД заявила во вторник, пишет УНН.

МИД Эстонии выступает за продолжение санкций против РФ

“Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал глав МИД стран ЕС продлить санкции против России на срок от шести до 12 месяцев, а также предложил расширить список лиц, на которых распространяются санкции”, — указано в сообщении пресс-службы.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма Россией. Ограничительные меры в рамках политики непризнания аннексии Крыма — это один из трех санкционных пакетов ЕС против России, срок действия которых постоянно продлевается. Действие только этого пакета санкций продлевается раз в год, обычно это происходит в середине июня. Данные ограничительные меры не связаны с выполнением минских соглашений, никакой механизм отмены этих санкций в документах ЕС не прописан.

Два других санкционных пакета — это черный список юридических и физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе стран сообщества, и секторальные экономические санкции против государственных банков, предприятий нефтепромышленности и оборонного комплекса. Срок действия черного списка продлевают в марте и сентябре, секторальных санкций — в июле и январе. Отмену секторальных санкций в марте 2015 года саммит ЕС увязал с полным выполнением минских соглашений.

Как сообщал УНН, посол Украины в Берлине обвинил немецких политиков в измене.

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