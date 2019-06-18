МЗС Естонії виступає за продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу за підсумками засідання Ради ЄС, що пройшов напередодні в Люксембурзі, виступив за продовження санкцій проти Росії. Про це прес-служба МЗС заявила у вівторок, пише УНН.
“Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав глав МЗС країн ЄС продовжити санкції проти Росії на термін від шести до 12 місяців, а також запропонував розширити список осіб, на яких поширюються санкції”, — зазначено в повідомленні прес-служби.
У 2014 році Євросоюз ввів санкції відносно РФ у зв’язку з подіями в Україні і анексією Криму Росією. Обмежувальні заходи в рамках політики невизнання анексії Криму — це один з трьох санкційних пакетів ЄС проти Росії, термін дії яких постійно продовжується. Дія тільки цього пакету санкцій продовжується раз на рік, зазвичай це відбувається в середині червня. Дані обмежувальні заходи не пов’язані з виконанням мінських угод, жоден механізм скасування цих санкцій в документах ЄС не прописаний.
Два інших санкційних пакета — це чорний список юридичних та фізичних осіб, яким заборонений в’їзд в ЄС і доступ до банківської системи країн спільноти, і секторальні економічні санкції проти державних банків, підприємств нафтопромисловості і оборонного комплексу. Термін дії чорного списку продовжують в березні та вересні, секторальних санкцій — в липні і січні. Скасування секторальних санкцій в березні 2015 року саміт ЄС пов’язав з повним виконанням мінських угод.
Як повідомляв УНН, посол України в Берліні звинуватив німецьких політиків у зраді.