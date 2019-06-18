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МЗС Естонії виступає за продовження санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу за підсумками засідання Ради ЄС, що пройшов напередодні в Люксембурзі, виступив за продовження санкцій проти Росії. Про це прес-служба МЗС заявила у вівторок, пише УНН.

МЗС Естонії виступає за продовження санкцій проти РФ

“Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав глав МЗС країн ЄС продовжити санкції проти Росії на термін від шести до 12 місяців, а також запропонував розширити список осіб, на яких поширюються санкції”, — зазначено в повідомленні прес-служби.

У 2014 році Євросоюз ввів санкції відносно РФ у зв’язку з подіями в Україні і анексією Криму Росією. Обмежувальні заходи в рамках політики невизнання анексії Криму — це один з трьох санкційних пакетів ЄС проти Росії, термін дії яких постійно продовжується. Дія тільки цього пакету санкцій продовжується раз на рік, зазвичай це відбувається в середині червня. Дані обмежувальні заходи не пов’язані з виконанням мінських угод, жоден механізм скасування цих санкцій в документах ЄС не прописаний.

Два інших санкційних пакета — це чорний список юридичних та фізичних осіб, яким заборонений в’їзд в ЄС і доступ до банківської системи країн спільноти, і секторальні економічні санкції проти державних банків, підприємств нафтопромисловості і оборонного комплексу. Термін дії чорного списку продовжують в березні та вересні, секторальних санкцій — в липні і січні. Скасування секторальних санкцій в березні 2015 року саміт ЄС пов’язав з повним виконанням мінських угод.

Як повідомляв УНН, посол України в Берліні звинуватив німецьких політиків у зраді.

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