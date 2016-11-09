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15 марта, 19:03 • 112548 просмотра

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МИД: к задержанному в Крыму Е.Панову недопустили консульских должностных лиц Украины

МИД: к задержанному в Крыму Е.Панову недопустили консульских должностных лиц Украины

Киев • УНН

 • 7258 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за недопуска консульских должностных лиц к гражданину Украины Евгению Панову, незаконно задержанному в августе этого года в аннексированном Крыму и позже перемещенного на территорию России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 

По информации адвоката, Е.Панова заставили написать заявление об отказе от представления его интересов консульскими должностными лицами Украины, тем самым лишив права на консульскую защиту.

"Учитывая указанное, требуем от российской стороны обеспечить соблюдение прав гражданина Украины Е.Панова, немедленно допустить к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с международными обязательствами РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МИД Украины призвал международные организации в области прав человека и правозащитные организации России дать оценку фактам нарушений российской стороной прав содержащихся в России граждан Украины.

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