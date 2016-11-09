МИД: к задержанному в Крыму Е.Панову недопустили консульских должностных лиц Украины

По информации адвоката, Е.Панова заставили написать заявление об отказе от представления его интересов консульскими должностными лицами Украины, тем самым лишив права на консульскую защиту.

"Учитывая указанное, требуем от российской стороны обеспечить соблюдение прав гражданина Украины Е.Панова, немедленно допустить к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с международными обязательствами РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МИД Украины призвал международные организации в области прав человека и правозащитные организации России дать оценку фактам нарушений российской стороной прав содержащихся в России граждан Украины.