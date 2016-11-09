МЗС: до затриманого в Криму Є.Панова недопустили консульських посадових осіб України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через недопуск консульських посадових осіб до громадянина України Євгена Панова, незаконно затриманого в серпні цього року в анексованому Криму і пізніше переміщеного на територію Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
За інформацією адвоката, Є.Панова примусили написати заяву про відмову від представлення його інтересів консульськими посадовими особами України, тим самим позбавивши права на консульський захист.
“З огляду на зазначене, вимагаємо від російської сторони забезпечити дотримання прав громадянина України Є.Панова, негайно допустити до нього консульських посадових осіб України відповідно до міжнародних зобов’язань РФ”, — сказано у повідомленні відомства.
Разом з тим, МЗС україни закликало міжнародні організації у сфері прав людини та правозахисні організації Росії дати оцінку фактам порушень російською стороною прав утримуваних в Росії громадян України.