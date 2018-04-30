МИД: в Украину из Шарм-эль-Шейха вылетели 705 украинцев

"Четыре рейсами из Шарм-эль-Шейхе в Украину вылетели 705 украинцев. Уточняем, нет ли тех, кто не зарегистрировался и ожидает возвращения в Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, граждане Украины, которые задержались в Шарм-эль-Шейхе, начали возвращаться домой.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.