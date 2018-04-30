МЗС: до України із Шарм-ель-Шейха вилетіли 705 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. З Шарм-ель-Шейху чотирма рейсами до України вилетіли 705 українців, в twitter повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.
"Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705 українців. Уточнюємо, чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, громадяни України, які затрималися в Шарм-ель-Шейху, почали повертатися додому.
Нагадаємо, 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.