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МИД Австралии поддержал миграционную политику Д.Трамп

МИД Австралии поддержал миграционную политику Д.Трамп

Киев • УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Австралия поддерживает миграционную политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, комментируя решение президента США ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Д.Бишоп, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в Лос-Анджелесе, сообщила сопровождающим ее австралийским репортерам о проведении ею двух телефонных беседах с вице-президентом США Майклом Пенсия, во время которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

"Я уверена в том, что правительства двух стран продолжат оказывать друг другу поддержку в реализации жесткой иммиграционной политики и в защите границ. Правительство Австралии активно сотрудничает с администрацией и официальными лицами США с тем, чтобы австралийцы сохраняли возможность посещать Соединенные Штаты, а американцы - Австралию ", - подчеркнула глава австралийского МИД.

Напомнит, ранее Д.Трамп подписал указ, предусматривающий приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

 

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