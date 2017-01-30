МИД Австралии поддержал миграционную политику Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Австралия поддерживает миграционную политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, комментируя решение президента США ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Д.Бишоп, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в Лос-Анджелесе, сообщила сопровождающим ее австралийским репортерам о проведении ею двух телефонных беседах с вице-президентом США Майклом Пенсия, во время которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
"Я уверена в том, что правительства двух стран продолжат оказывать друг другу поддержку в реализации жесткой иммиграционной политики и в защите границ. Правительство Австралии активно сотрудничает с администрацией и официальными лицами США с тем, чтобы австралийцы сохраняли возможность посещать Соединенные Штаты, а американцы - Австралию ", - подчеркнула глава австралийского МИД.
Напомнит, ранее Д.Трамп подписал указ, предусматривающий приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.