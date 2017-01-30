МЗС Австралії підтримало міграційну політику Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Австралія підтримує міграційну політику президента США Дональда Трампа. Про це заявила міністр закордонних справ країни Джулі Бішоп, коментуючи рішення президента США ввести заборону на в’їзд у Сполучені Штати громадян семи країн з переважно мусульманським населенням, передає УНН з посиланням на Reuters.
Д.Бішоп, яка в даний час знаходиться з робочим візитом в Лос-Анджелесі, повідомила супроводжуючим її австралійським репортерам про проведення нею двох телефонних бесід з віце-президентом США Майклом Пенсія, під час яких обговорювалися питання двостороннього співробітництва.
“Я впевнена в тому, що уряди двох країн продовжать надавати один одному підтримку у реалізації жорсткої імміграційної політики і в захисті кордонів. Уряд Австралії активно співпрацює з адміністрацією та офіційними особами США з тим, щоб австралійці зберігали можливість відвідувати Сполучені Штати, а американці — Австралію”, — підкреслила глава австралійського МЗС.
Нагадає мо, що раніше Д.Трамп підписав указ, що передбачає призупинення на 120 днів програми розміщення в США біженців. Він також обмежив на 90 днів в’їзд в країну громадян Сирії, Іраку, Ірану, Сомалі, Судану, Лівії та Ємену.