МИД: 11 украинских туристов получили пищевое отравление в Египте

Цитата

“По уточненной информации, у одиннадцати украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает с гражданами связь. Медицинская помощь оказывалась силами гостиничного врача. Состояние украинцев сейчас удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель”, — сообщил Николенко.

Детали

По словам спикера МИД, Посольство Украины обратилось к египетским компетентным органам, чтобы они приняли меры для предоставления украинским гражданам качественных и безопасных туристических услуг.

Кроме того, по его словам, дипломаты напомнили украинским туроператорам в Египте о необходимости оперативного информирования посольства о чрезвычайных ситуациях с нашими туристами.

Контекст

На прошлой неделе стало известно, что в Хургаде в отеле AMC Royal отравилось около пол сотни туристов, почти все из них были россияне.

Позже украинская туристка Татьяна Копач сообщила в своем Facebook, что среди пострадавших были украинские граждане.