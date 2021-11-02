МЗС: 11 українських туристів отримали харчове отруєння в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В одному із готелів Єгипту харчове отруєння отримали одинадцять українських туристів, їм надається медична допомога. Консул підтримує зв’язок з постраждалими. Про це УНН повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“За уточненою інформацією, одинадцять українських туристів отримали харчове отруєння в одному із готелів Єгипту. Консул підтримує із громадянами зв’язок. Медична допомога надавалася силами готельного лікаря. Стан українців нині задовільний, госпіталізації вони не потребують. Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю”, — повідомив Ніколенко.
Деталі
Зі слів речника МЗС, Посольство України звернулося до єгипетських компетентних органів, аби вони вжили заходів задля надання українським громадянам якісних та безпечних туристичних послуг.
Крім того, з його слів, дипломати нагадали українським туроператорам в Єгипті про необхідність оперативного інформування посольства про надзвичайні ситуації із нашими туристами.
Контекст
Минулого тижня стало відомо, що в Хургаді в готелі AMC Royal отруїлося близько пів сотні туристів, майже всі з них були росіяни.
Пізніше українська туристка Тетяна Копач повідомила у своєму Facebook, що серед постраждалих були українські громадяни.