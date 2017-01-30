Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил главную награду Американской гильдии продюсеров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Мюзикл Дэмиена Шазелла "Ла-Ла Ленд" получил главную награду Американской гильдии продюсеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что, кроме мюзикла, за главный приз боролись такие картины, как "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести"и "Любой ценой".
Ранее фильм "Ла-Ла Ленд" установил рекорд кинопремии "Золотой глобус", получил премию лондонских критиков и наибольшее количество номинаций на "Оскар".