Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил главную награду Американской гильдии продюсеров

Отмечается, что, кроме мюзикла, за главный приз боролись такие картины, как "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести"и "Любой ценой".

Ранее фильм "Ла-Ла Ленд" установил рекорд кинопремии "Золотой глобус", получил премию лондонских критиков и наибольшее количество номинаций на "Оскар".