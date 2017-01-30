Мюзикл "Ла-Ла Ленд" отримав головну нагороду Американської гільдії продюсерів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Мюзикл Дем’єна Шазелла “Ла-Ла Ленд” отримав головну нагороду Американської гільдії продюсерів, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
Зазначається, що, окрім мюзиклу, за головний приз боролися такі картини, як: “Манчестер біля моря”, “Місячне світло”, “Лев”, “Приховані фігури”, “Огорожі”, “Прибуття”, “Дедпул”, “З міркувань совісті” і “За всяку ціну”.
Раніше фільм “Ла-Ла Ленд” встановив рекорд кінопремії “Золотий глобус” отримав премію лондонських критиків і найбільшу кількість номінацій на “Оскар”.