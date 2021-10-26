Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года будет в очном формате
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля 2022 года - впервые за два года в очном формате, пишет УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung и dpa.
Из-за пандемии количество участников по-прежнему будет ограничено, – сказал руководитель конференции Вольфганг Ишингер в комментарии dpa.
Цитата:
"Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения во внешней политике, потому что очень часто затрагивают деликатные темы", - отметил Ишингер.
"Из-за пандемии количество участников должно быть значительно сокращено, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность и, конечно же, полное соблюдение правил", - добавил он.
Детали
Впрочем, по его мнению, недостатка в высокопоставленных гостях не будет. "Я предполагаю, что США, как всегда, будут представлены на очень высоком уровне", – добавил Ишингер.
Он ожидает, что будущее федеральное правительство Германии представит на конференции свою внешнеполитическую повестку дня. "Я твердо предполагаю, что будущий канцлер хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы там появиться. Это также может касаться министров иностранных дел, обороны и других членов кабинета министров", - отметил Ишингер.
Уже определен один тематический фокус конференции: европейская политика безопасности и обороны.
Добавим
В этом году конференция по безопасности прошла виртуально и в значительно сокращенной форме, но с заметным составом участников.
Так, 19 февраля на конференции президент США Джо Байден впервые обратился к европейской аудитории, всего через три недели после того, как его привели к присяге.