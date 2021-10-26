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Мюнхенська конференція з безпеки вперше за два роки буде в очному форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться з 18 по 20 лютого 2022 року - вперше за два роки в очному форматі, пише УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung та dpa.

Мюнхенська конференція з безпеки вперше за два роки буде в очному форматі

Через пандемію кількість учасників, як і раніше, буде обмежена, - сказав керівник конференції Вольфганг Ішингер у коментарі dpa.

Цитата:

"Потреба у відновленні особистих контактів особливо велика серед осіб, які ухвалюють рішення у зовнішній політиці, тому що дуже часто торкаються делікатних тем", - зазначив Ішингер.

"Через пандемію кількість учасників має бути значно скорочена, щоб гарантувати максимально можливу безпеку та, звичайно ж, повне дотримання правил", - зауважив він. 

Деталі

Утім, на його думку, нестачі у високопоставлених гостях не буде. "Я припускаю, що США, як завжди, будуть представлені на дуже високому рівні", - додав Ішингер.

Він очікує, що майбутній федеральний уряд Німеччини представить на конференції свій зовнішньополітичний порядок денний. "Я твердо припускаю, що майбутній канцлер хотів би скористатися нагодою, щоб там з'явитися. Це також може стосуватися міністрів закордонних справ, оборони та інших членів кабінету міністрів", - зауважив Ішингер.

Вже визначено один тематичний фокус конференції: європейська безпекова та оборонна політика.

Додамо

Цього року конференція з безпеки пройшла віртуально та у значно скороченій формі, але з помітним складом учасників.

Так, 19 лютого на конференції президент США Джо Байден вперше звернувся до європейської аудиторії, всього через три тижні після того, як його привели до присяги.

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