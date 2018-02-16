Мюнхенская конференция: Порошенко привез флаг ЕС из Донбасса и цитировал Солженицына
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко привез на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности флаг Европейского союза с линии соприкосновения на Донбассе, цитировал российского писателя Александра Солженицына, также вспомнил мифологического царя Мидаса, передает УНН.
“Этот флаг Европейского союза я привез в Мюнхен с линии соприкосновения на Донбассе. Этот флаг — демонстрация того, что вопрос Донбасса касается не только Украины. Этот флаг — обо всех нас, кто хочет жить в Европе, где царит мир, безопасность и стабильность” , - отметил Порошенко, развернув во время выступления знамя ЕС.
Кроме того, он процитировал в своем выступлении слова русского писателя Александра Солженицына.
"Известный советский диссидент, Александр Солженицын, однажды сказал, что "насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием", - отметил Порошенко.
Также он вспомнил мифологического царя Мидаса.
“Мифологический царь Мидас мог превратить в золото все к чему прикасался. ”Русский мир“ превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым”, — сказал Президент.
Напомним, Порошенко в Мюнхене также заявил, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.