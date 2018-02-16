Мюнхенська конференція: Порошенко привіз прапор ЄС із Донбасу та цитував Солженіцина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко привіз на Мюнхенську конференцію з питань безпеки прапор Європейського союзу з лінії зіткнення на Донбасі, цитував російського письменника Олександра Солженіцина, також згадав міфологічного царя Мідаса, передає УНН.
“Цей прапор Європейського союзу я привіз до Мюнхена з лінії зіткнення на Донбасі. Цей прапор — демонстрація того, що питання Донбасу стосується не тільки України. Цей прапор — про всіх нас, хто хоче жити в Європі, де панує мир, безпека та стабільність”, — зазначив Порошенко, розгорнувши під час виступу стяг ЄС.
Крім того, він процитував у своєму виступі слова російського письменника Олександра Солженіцина.
“Відомий радянський дисидент, Олександр Солженіцин, одного разу сказав, що “насильству нічим прикритися, окрім брехні, а брехні нічим утриматися, окрім як насильством”, — зазначив Порошенко.
Також він згадав міфологічного царя Мідаса.
“Міфологічний цар Мідас міг перетворити в золото все до чого доторкався. „Русскій мір“ перетворює усе, до чого торкається, у руїни та занепад. Погляньте на Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я, окуповані Донбас та Крим”, — сказав Президент.
Нагадаємо, Порошенко у Мюнхені також заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну.