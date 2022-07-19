Мьянма отмечает 75-летие убийства основателя страны, отца свергнутого лидера Аун Су Чжи

ukru
10:46 • 4233 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 44055 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110960 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122812 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111470 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141116 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139747 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114021 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107074 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 74670 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 54381 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 64101 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 53627 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 52793 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 44055 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 52793 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238757 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268660 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205586 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 4663 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110960 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102771 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120581 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122996 просмотра
Актуальное
Мьянма отмечает 75-летие убийства основателя страны, отца свергнутого лидера Аун Су Чжи

Мьянма отмечает 75-летие убийства основателя страны, отца свергнутого лидера Аун Су Чжи

Киев • УНН

 • 214502 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Правительство Мьянмы, управляемое военными, и его противники во вторник отметили 75-ю годовщину убийства героя независимости генерала Аун Сана, отца свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи. Пишет УНН ссылаясь на АР.

Детали

Во вторник в нескольких городах по всей стране прошли разрозненные продемократические митинги в память Аун Сана, шестерых коллег по кабинету министров и двух других чиновников, убитых 75 лет назад на заседании кабинета менее чем за шесть месяцев до того, как страна, которая тогда называлась Бирмой, обрела независимость от английского колониального правления.

Аун Сану было 32 года, когда он был застрелен группой вооруженных людей в форме в офисе секретариата в Янгоне, крупнейшем городе страны. Политический соперник, бывший премьер-министр У Соу, был отдан суду и повешен за подготовку этого политического убийства.

Ни Су Чжи, что находится под арестом, ни генерал Мин Аун Хлаинг, ныне возглавляющий правительство и правящий военный совет, не присутствовали на церемонии.

Дополнение

По данным Ассоциации помощи политзаключенным, по состоянию на 18 июля 2022 года от февраля 2021 года силами безопасности были убиты 2091 мирных жителей, включая поэтов, активистов, политиков и других лиц.

77-летняя Су Чжи, которая была арестована, когда военные захватили власть в Мьянме в феврале прошлого года, не появлялась на публике, за исключением одной фотографии, показанной на государственном телевидении в мае 2021 года, сделанной в суде в начале уголовного разбирательства против нее.

Су Чжи было приговорено к 11 годам тюремного заключения и в прошлом месяце было переведено из секретного места содержания под стражей в специально построенную одиночную камеру в тюрьме в столице Нейпьидо.

Сейчас ее судят по множеству судебных дел, возбужденных военными в новом учреждении, построенном на территории той же тюрьмы.

Сторонники Су Чжи и независимые аналитики говорят, что все обвинения против нее политически мотивированы в попытке дискредитировать ее и узаконить захват власти военными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы