Мьянма отмечает 75-летие убийства основателя страны, отца свергнутого лидера Аун Су Чжи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Правительство Мьянмы, управляемое военными, и его противники во вторник отметили 75-ю годовщину убийства героя независимости генерала Аун Сана, отца свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи. Пишет УНН ссылаясь на АР.
Детали
Во вторник в нескольких городах по всей стране прошли разрозненные продемократические митинги в память Аун Сана, шестерых коллег по кабинету министров и двух других чиновников, убитых 75 лет назад на заседании кабинета менее чем за шесть месяцев до того, как страна, которая тогда называлась Бирмой, обрела независимость от английского колониального правления.
Аун Сану было 32 года, когда он был застрелен группой вооруженных людей в форме в офисе секретариата в Янгоне, крупнейшем городе страны. Политический соперник, бывший премьер-министр У Соу, был отдан суду и повешен за подготовку этого политического убийства.
Ни Су Чжи, что находится под арестом, ни генерал Мин Аун Хлаинг, ныне возглавляющий правительство и правящий военный совет, не присутствовали на церемонии.
Дополнение
По данным Ассоциации помощи политзаключенным, по состоянию на 18 июля 2022 года от февраля 2021 года силами безопасности были убиты 2091 мирных жителей, включая поэтов, активистов, политиков и других лиц.
77-летняя Су Чжи, которая была арестована, когда военные захватили власть в Мьянме в феврале прошлого года, не появлялась на публике, за исключением одной фотографии, показанной на государственном телевидении в мае 2021 года, сделанной в суде в начале уголовного разбирательства против нее.
Су Чжи было приговорено к 11 годам тюремного заключения и в прошлом месяце было переведено из секретного места содержания под стражей в специально построенную одиночную камеру в тюрьме в столице Нейпьидо.
Сейчас ее судят по множеству судебных дел, возбужденных военными в новом учреждении, построенном на территории той же тюрьмы.
Сторонники Су Чжи и независимые аналитики говорят, что все обвинения против нее политически мотивированы в попытке дискредитировать ее и узаконить захват власти военными.