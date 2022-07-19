М'янма відзначає 75-річчя вбивства засновника країни, батька поваленого лідера Аун Су Чжі

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У вівторок у кількох містах по всій країні пройшли розрізнені продемократичні мітинги на згадку про Аун Сана, шістьох колег по кабінету міністрів та двох інших чиновників, яких було вбито 75 років тому на засіданні кабінету менш ніж за шість місяців до того, як країна, яка тоді називалася Бірмою, здобула незалежність від англійського колоніального панування.

Аун Сану було 32 роки, коли його було застрелено групою озброєних людей у ​​формі в офісі секретаріату в Янгоні, найбільшому місті країни. Політичного суперника, колишнього прем'єр-міністра У Соу, було віддано суду і повішено за підготовку цього політичного вбивства.

Ні Су Чжі, яка перебуває під арештом, ні генерал Мін Аун Хлаїнг, який нині очолює уряд і правляча військова рада, не були присутні на церемонії.

Доповнення

За даними Асоціації допомоги політв'язням, станом на 18 липня 2022 року від лютого 2021 року силами безпеки було вбито 2091 мирних жителів, включаючи поетів, активістів, політиків та інших осіб.

77-річна Су Чжі, яка була заарештована, коли військові захопили владу в М'янмі в лютому минулого року, не з'являлася на публіці, за винятком однієї фотографії, показаної на державному телебаченні у травні 2021 року, зробленої в суді на початку кримінального розгляду проти неї.

Су Чжі було засуджено до 11 років тюремного ув'язнення і минулого місяця було переведено з секретного місця утримання під вартою до спеціально побудованої одиночної камери у в'язниці в столиці Найп'їдо.

Наразі її судять за множиною судових справ, порушених військовими в новій установі, побудованій на території тієї ж в'язниці.

Прихильники Су Чжі та незалежні аналітики кажуть, що всі звинувачення проти неї політично мотивовані і є спробою дискредитувати її та узаконити захоплення влади військовими.