Мьянма опубликовала официальные данные о жертвах циклона Mocha

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Mocha в воскресенье принес проливной дождь и ветер со скоростью 195 километров в час в Мьянму и соседний Бангладеш, обрушив здания и превратив улицы в реки.

Шторм разрушил деревни, вырвал с корнем деревья и вывел из строя коммуникации на большей части территории штата Ракхайн в Мьянме.

В пятницу Организация Объединенных Наций заявила, что по меньшей мере 800 000 человек в Мьянме нуждаются в чрезвычайной продовольственной и другой помощи после циклона.

В штате Ракхайн проживают сотни тысяч беженцев-рохинджа, которые живут в лагерях для перемещенных лиц после десятилетий этнического конфликта.

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"Всего 145 местных жителей погибли во время циклона", — говорится в заявлении властей Мьянмы. В их число входят четыре солдата, 24 местных жителя и 117 "бенгальцев", добавили там, используя унизительный термин для рохинджа.

В Мьянме рохинджа, которых многие считают выходцами из Бангладеш, лишены гражданства и доступа к медицинскому обслуживанию, и им требуется разрешение на выезд за пределы их деревень.

Сообщения СМИ о том, что 400 рохинджа погибли, не соответствуют действительности, говорится в заявлении хунты, где добавляется, что против СМИ, опубликовавших эту цифру, будут приняты меры.

Хунта арестовала множество журналистов и закрыла СМИ, критикующие ее правление, после того, как военные устроили переворот, в результате которого было свергнуто избранное правительство более двух лет назад.

Поддерживаемые хунтой СМИ сообщили в пятницу, что военно-морские корабли и военно-воздушные силы доставили тысячи мешков риса, а тысячи электриков, пожарных и спасателей были развернуты по всему Ракхайну.

Как сообщает газета Global New Light of Myanmar, в четверг в аэропорту Ситтве возобновилось нормальное обслуживание рейсов.

Военные репрессии в Мьянме в 2017 году заставили сотни тысяч рохинджа бежать в соседний Бангладеш, где появились душераздирающие истории об убийствах, изнасилованиях и поджогах.

Глава хунты Мин Аунг Хлаинг, возглавлявший армию во время репрессий, назвал термин "рохинджа" "мнимым".