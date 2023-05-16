Циклон Mocha у М'янмі вбив 60 осіб, кількість жертв буде рости
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Кількість загиблих у потерпілій від циклону М'янмі у вівторок зросло до 60, передає УНН посилаючись на AFP.
Деталі
При швидкості вітру до 195 кілометрів за годину Mocha в неділю обрушився на сушу, зруйнувавши опори електропередач і розбивши дерев'яні рибальські човни на тріски.
У штаті Ракхайн щонайменше 41 людина загинула в селах Бу Ма і прилеглому Кхаунг Доке Кар, населених рохінджа.
За даними державної телекомпанії М'янми MRTV, тринадцятеро людей загинули внаслідок обвалення монастиря в селі в містечку Ратедаунг на північ від столиці штату Ракхайн Сіттве, ще одна жінка загинула внаслідок обвалення будівлі в сусідньому селі.
"Жертв буде більше, тому що більше ста людей зникли безвісти", - йдеться в повідомленні.
Державні ЗМІ повідомили у понеділок про п'ятьох загиблих, не повідомляючи подробиць.
Mocha є найпотужнішим циклоном, що обрушився на цей район за більш ніж десятиліття, зруйнувавши села, викорчувавши дерева і відключивши комунікації на більшій частині штату Ракхайн.
У сусідньому Бангладеш офіційні особи повідомили агентству AFP, що ніхто не загинув в результаті циклону, який пройшов поряд з таборами біженців.
«Хоч вплив циклону міг бути набагато сильнішим, табори біженців сильно постраждали, внаслідок чого тисячі людей відчайдушно потребують допомоги», — заявили в ООН, звернувшись із закликом про допомогу.
Додамо
Циклони – аналог ураганів у Північній Атлантиці або тайфунів у північно-західній частині Тихого океану – являють собою регулярну та смертельну загрозу для узбережжя північної частини Індійського океану, де проживають десятки мільйонів людей.
Більш теплі океани дозволяють штормам швидко набирати силу, і це має руйнівні наслідки для людей.