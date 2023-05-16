Циклон Mocha у М'янмі вбив 60 осіб, кількість жертв буде рости

ukru
Ексклюзив
08:30 • 539 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 12171 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 30930 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283203 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 381810 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312634 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345588 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308666 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223618 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207080 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
86 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 30911 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 38137 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 37825 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 17272 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 36199 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 30930 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401958 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544611 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 577093 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 13934 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208935 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 381811 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178397 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 169118 перегляди
Актуальне
Циклон Mocha у М'янмі вбив 60 осіб, кількість жертв буде рости

Циклон Mocha у М'янмі вбив 60 осіб, кількість жертв буде рости

Київ • УНН

 • 644562 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Кількість загиблих у потерпілій від циклону М'янмі у вівторок зросло до 60, передає УНН посилаючись на AFP.

Деталі

При швидкості вітру до 195 кілометрів за годину Mocha в неділю обрушився на сушу, зруйнувавши опори електропередач і розбивши дерев'яні рибальські човни на тріски.

У штаті Ракхайн щонайменше 41 людина загинула в селах Бу Ма і прилеглому Кхаунг Доке Кар, населених рохінджа.

За даними державної телекомпанії М'янми MRTV, тринадцятеро людей загинули внаслідок обвалення монастиря в селі в містечку Ратедаунг на північ від столиці штату Ракхайн Сіттве, ще одна жінка загинула внаслідок обвалення будівлі в сусідньому селі.

"Жертв буде більше, тому що більше ста людей зникли безвісти", - йдеться в повідомленні.

Державні ЗМІ повідомили у понеділок про п'ятьох загиблих, не повідомляючи подробиць.

Mocha є найпотужнішим циклоном, що обрушився на цей район за більш ніж десятиліття, зруйнувавши села, викорчувавши дерева і відключивши комунікації на більшій частині штату Ракхайн.

У сусідньому Бангладеш офіційні особи повідомили агентству AFP, що ніхто не загинув в результаті циклону, який пройшов поряд з таборами біженців.

«Хоч вплив циклону міг бути набагато сильнішим, табори біженців сильно постраждали, внаслідок чого тисячі людей відчайдушно потребують допомоги», — заявили в ООН, звернувшись із закликом про допомогу.

Додамо

Циклони – аналог ураганів у Північній Атлантиці або тайфунів у північно-західній частині Тихого океану – являють собою регулярну та смертельну загрозу для узбережжя північної частини Індійського океану, де проживають десятки мільйонів людей.

Більш теплі океани дозволяють штормам швидко набирати силу, і це має руйнівні наслідки для людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73