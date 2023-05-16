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Циклон Mocha в Мьянме убил 60 человек, количество жертв будет расти

Циклон Mocha в Мьянме убил 60 человек, количество жертв будет расти

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Количество погибших в пострадавшей от циклона Мьянме во вторник возросло до 60, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

При скорости ветра до 195 километров в час Mocha в воскресенье обрушился на сушу, разрушив опоры электропередач и разбив деревянные рыбацкие лодки на щепки.

В штате Ракхайн по меньшей мере 41 человек погиб в деревнях Бу Ма и близлежащем Кхаунг Доке Кар, населенных рохинджа.

По данным государственной телекомпании Мьянмы MRTV, тринадцать человек погибли в результате обрушения монастыря в деревне в городке Ратедаунг к северу от столицы штата Ракхайн Ситтве, еще одна женщина погибла в результате обрушения здания в соседней деревне.

"Жертв будет больше, потому что более ста человек пропали без вести", - говорится в сообщении.

Государственные СМИ сообщили в понедельник о пяти погибших, не сообщая подробностей.

Mocha является самым мощным циклоном, обрушившимся на этот район за более чем десятилетие, разрушив деревни, выкорчевав деревья и отключив коммуникации на большей части штата Ракхайн.

В соседнем Бангладеш официальные лица сообщили агентству AFP, что никто не погиб в результате циклона, который прошел рядом с лагерями беженцев.

«Хотя воздействие циклона могло быть гораздо сильнее, лагеря беженцев сильно пострадали, в результате чего тысячи людей отчаянно нуждаются в помощи», — заявили в ООН, обратившись с призывом о помощи.

Добавим

Циклоны – аналог ураганов в Северной Атлантике или тайфунов в северо-западной части Тихого океана – представляют собой регулярную и смертельную угрозу для побережья северной части Индийского океана, где проживают десятки миллионов людей.

Более теплые океаны позволяют штормам быстро набирать силу, и это имеет разрушительные последствия для людей.

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