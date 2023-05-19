М'янма опублікувала офіційні дані про жертви циклону Mocha

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Mocha в неділю приніс проливний дощ і вітер зі швидкістю 195 кілометрів на годину у М'янму та сусідній Бангладеш, обрушивши будівлі та перетворивши вулиці на річки.

Шторм зруйнував села, вирвав з коренем дерева та вивів з ладу комунікації на більшій частині території штату Ракхайн у М'янмі.

У п'ятницю Організація Об'єднаних Націй заявила, що щонайменше 800 000 осіб у М'янмі потребують надзвичайної продовольчої та іншої допомоги після циклону.

У штаті Ракхайн проживають сотні тисяч біженців-рохінджа, які мешкають у таборах для переміщених осіб після десятиліть етнічного конфлікту.

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"Всього 145 місцевих жителів загинули під час циклону", - йдеться в заяві влади М'янми. До їхньої кількості входять чотири солдати, 24 місцеві жителі та 117 "бенгальців", додали там, використовуючи принизливий термін для рохінджа.

У М'янмі Рохінджа, яких багато хто вважає вихідцями з Бангладеш, позбавлені громадянства та доступу до медичного обслуговування, і їм потрібен дозвіл на виїзд за межі їхніх селищ.

Повідомлення ЗМІ про те, що 400 рохінджа загинули, не відповідають дійсності, йдеться у заяві хунти, де додається, що проти ЗМІ, які опублікували цю цифру, буде вжито заходів.

Хунта заарештувала безліч журналістів і закрила ЗМІ, що критикують її правління, після того, як військові влаштували переворот, внаслідок якого було повалено обраний уряд понад два роки тому.

Підтримувані хунтою ЗМІ повідомили у п'ятницю, що військово-морські кораблі та військово-повітряні сили доставили тисячі мішків рису, а тисячі електриків, пожежників та рятувальників було розгорнуто по всьому Ракхайну.

Як повідомляє газета Global New Light of Myanmar, у четвер в аеропорту Сіттве відновилося нормальне обслуговування рейсів.

Військові репресії в М'янмі у 2017 році змусили сотні тисяч рохінджа бігти в сусідній Бангладеш, де з'явилися несамовиті історії про вбивства, зґвалтування та підпали.

Глава хунти Мін Аунг Хлаїнг, який очолював армію під час репресій, назвав термін "рохінджа" "уявним".