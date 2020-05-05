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МВД запустило чат-бот для оперативного реагирования на случаи домашнего насилия

Киев • УНН

 • 19124 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство внутренних дел разработало чат-бот в мессенджере Telegram для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения домашнего насилия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

МВД запустило чат-бот для оперативного реагирования на случаи домашнего насилия

"Для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения насилия Министерство внутренних дел разработало Чат-бот @police_helpbot, который действует в мессенджере Telegram и аккумулирует всю необходимую информацию о домашнем насилии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чат-бот может:
▪️ помочь вызвать службы помощи (полицию и "скорую помощь"); 
▪️ разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия;
▪️ предоставить контакты других служб помощи;
▪️ переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Также сообщается, что за I квартал 2020 года субъектами взаимодействия зафиксировано 46997 обращений по поводу домашнего насилия, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31 735 обращений), из них:

▪️ от детей поступило 420 обращений, что составляет 0,8% от общего количества;
▪️ от женщин - 40 200 обращений, что составляет 85% от общего количества;
▪️ от мужчин - 6377 обращений, что составляет 13,6% от общего количества обращений;
▪️ учтено 103 обращения о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью.

Напомним, с начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия.

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