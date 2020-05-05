МВС запустило чат-бот для оперативного реагування на випадки домашнього насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ розробило чат-бот в месенджері Telegram для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення домашнього насильства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
"Для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення насильства Міністерство внутрішніх справ розробило Чат-бот @police_helpbot, який діє у месенджері Telegram та акумулює всю необхідну інформацію про домашнє насильство", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що чат-бот може:
▪️ допомогти викликати служби допомоги (поліцію та "швидку допомогу");
▪️ роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи із запобігання домашньому насильству;
▪️ надати контакти інших служб допомоги;
▪️ переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі.
Також повідомляється, що за І квартал 2020 року суб’єктами взаємодії зафіксовано 46 997 звернень з приводу домашнього насильства, що на 48% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (31 735 звернень), з них:
▪️ від дітей надійшло 420 звернень, що становить 0,8% від загальної кількості;
▪️ від жінок – 40 200 звернень, що становить 85% від загальної кількості;
▪️ від чоловіків – 6 377 звернень, що складає 13,6% від загальної кількості звернень;
▪️ обліковано 103 звернення щодо вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, з початку року в Україні обліковано понад 700 проваджень через домашнє насильство.