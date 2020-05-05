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МВС запустило чат-бот для оперативного реагування на випадки домашнього насильства

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ розробило чат-бот в месенджері Telegram для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення домашнього насильства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

МВС запустило чат-бот для оперативного реагування на випадки домашнього насильства

"Для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення насильства Міністерство внутрішніх справ розробило Чат-бот @police_helpbot, який діє у месенджері Telegram та акумулює всю необхідну інформацію про домашнє насильство", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чат-бот може:
▪️ допомогти викликати служби допомоги (поліцію та "швидку допомогу");
▪️ роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи із запобігання домашньому насильству;
▪️ надати контакти інших служб допомоги;
▪️ переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі.

Також повідомляється, що за І квартал 2020 року суб’єктами взаємодії зафіксовано 46 997 звернень з приводу домашнього насильства, що на 48% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (31 735 звернень), з них:

▪️ від дітей надійшло 420 звернень, що становить 0,8% від загальної кількості;
▪️ від жінок – 40 200 звернень, що становить 85% від загальної кількості;
▪️ від чоловіків – 6 377 звернень, що складає 13,6% від загальної кількості звернень;
▪️ обліковано 103 звернення щодо вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, з початку року в Україні обліковано понад 700 проваджень через домашнє насильство.

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