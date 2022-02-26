МВД: участились случаи, когда враг на скорости стреляет из автомобилей

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“Эта ночь прошла в Киеве достаточно напряженно, работал ряд ДРГ, причем не только в Киеве, но и в Киевской области. Все удалось обезвредить. Но они, увы, как тараканы вылезают из всех щелей, и мы должны все время проводить борьбу против этих ДРГ. Более того, участились случаи, когда на скорости из машин стреляют то ли по патрульным полицейским автомобилям, то ли по воинским частям”, — рассказал Денисенко.

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В Киеве на проспекте Победы отбили атаку на воинскую часть.

Кроме того, у станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.