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МВД: участились случаи, когда враг на скорости стреляет из автомобилей

МВД: участились случаи, когда враг на скорости стреляет из автомобилей

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Участились случаи, когда противник на скорости стреляет из автомобилей то ли по патрульным полицейским автомобилям, то ли по воинским частям. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в видеосводке, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Эта ночь прошла в Киеве достаточно напряженно, работал ряд ДРГ, причем не только в Киеве, но и в Киевской области. Все удалось обезвредить. Но они, увы, как тараканы вылезают из всех щелей, и мы должны все время проводить борьбу против этих ДРГ. Более того, участились случаи, когда на скорости из машин стреляют то ли по патрульным полицейским автомобилям, то ли по воинским частям”, — рассказал Денисенко.

Дополнение

В Киеве на проспекте Победы отбили атаку на воинскую часть.

Кроме того, у станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.

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