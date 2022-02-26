МВД: участились случаи, когда враг на скорости стреляет из автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Участились случаи, когда противник на скорости стреляет из автомобилей то ли по патрульным полицейским автомобилям, то ли по воинским частям. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в видеосводке, передает корреспондент УНН.
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“Эта ночь прошла в Киеве достаточно напряженно, работал ряд ДРГ, причем не только в Киеве, но и в Киевской области. Все удалось обезвредить. Но они, увы, как тараканы вылезают из всех щелей, и мы должны все время проводить борьбу против этих ДРГ. Более того, участились случаи, когда на скорости из машин стреляют то ли по патрульным полицейским автомобилям, то ли по воинским частям”, — рассказал Денисенко.
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В Киеве на проспекте Победы отбили атаку на воинскую часть.
Кроме того, у станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.