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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 4773 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві біля метро Берестейська знищили вантажівки зі зброєю та російський танк

У Києві біля метро Берестейська знищили вантажівки зі зброєю та російський танк

Київ • УНН

 • 1143690 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує УНН.

Цитата

“На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали”, — йдеться в повідомленні.

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