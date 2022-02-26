У Києві біля метро Берестейська знищили вантажівки зі зброєю та російський танк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує УНН.
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“На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали”, — йдеться в повідомленні.
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