В Киеве возле метро Берестейская уничтожили грузовики с оружием и российский танк
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве возле станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в частности танк. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, информирует УНН.
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“На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожено колонну: 2 легковые машины, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили”, — говорится в сообщении.
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