Російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
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Російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню. В області відсутнє пасажирське сполучення, в тому числі залізничне.
У Конотопі ситуація нестабільна. Наразі на території міста перебувають війська територіальної оборони, поліція, 58 бригада відійшла. Війська РФ облаштували блок-пости.
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