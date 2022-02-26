Российские оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российские оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск в Сумской области, не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Российские оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск в Сумской области, не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению. В области отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.
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