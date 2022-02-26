Детали

Российские оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск в Сумской области, не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению. В области отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.

В Конотопе ситуация нестабильна. Сейчас на территории города находятся войска территориальной обороны, полиция, 58 бригада отошла. Войска РФ обустроили блок-посты.

Напомним

Российские диверсанты расстреляли украинских бойцов на КПП под Васильковом.