МВС: почастішали випадки, коли ворог на швидкості стріляє з автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Почастішали випадки, коли противник на швидкості стріляє з автомобілів чи то по патрульних поліцейських автомобілях, чи то по військових частинах. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у відеозведенні, передає кореспондент УНН.
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“Ця ніч пройшла в Києві достатньо напружено, працював ряд ДРГ, причому не тільки в Києві, але й в Київській області. Всі вдалося знешкодити. Але вони, на жаль, як таргани вилізають з усіх щілин, і ми повинні весь час проводити боротьбу проти цих ДРГ. Більше того, почастішали випадки, коли на швидкості з машин стріляють чи то по патрульних поліцейських автомобілях, чи то по військових частинах”, — розповів Денисенко.
Доповнення
У Києві на Проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину.
Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.