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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 19761 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 46467 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 75563 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 141868 просмотра

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2 марта, 17:53 • 126830 просмотра

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2 марта, 17:42 • 122265 просмотра

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МВД подписало Меморандум с Офисом простых решений и результатов

МВД подписало Меморандум с Офисом простых решений и результатов

Киев  •  УНН

 • 18616 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, 30 августа, министр внутренних дел Денис Монастырский подписал Меморандум о сотрудничестве с главой общественной организации “Офис простых решений и результатов” Михеилом Саакашвили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

Денис Монастырский отметил, что подписанный документ - это углубление взаимодействия между МВД и общественной организацией в вопросах евроинтеграции, институциональной поддержки министерства в проведении реформ, противодействия коррупции с учетом лучшего европейского опыта, участие организации в разработанные нормативных актов и правообразовательная деятельность

"Особенно приятно приветствовать вас здесь на уже конкретном шаге нашего сотрудничества - подписании Меморандума. Убежден, что это взаимодействие будет плодотворным. Уже есть результативные проекты, которые реализует "Офис простых решений и результатов". Убежден, что вся наша команда будет теми партнерами, которые будут слаженно работать в заданном направления", - сказал Денис Монастырский.

Глава ОО "Офис простых решений и результатов" Саакашвили отметил, что подписание Меморандума - это начало длительных партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Справка

ОО "Офис простых решений и результатов" - это неприбыльная общественная организация, эксперты которой готовят предложения для Президента Украины и членов Национального совета реформ Украины.

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