МВД подписало Меморандум с Офисом простых решений и результатов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, 30 августа, министр внутренних дел Денис Монастырский подписал Меморандум о сотрудничестве с главой общественной организации “Офис простых решений и результатов” Михеилом Саакашвили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.
Денис Монастырский отметил, что подписанный документ - это углубление взаимодействия между МВД и общественной организацией в вопросах евроинтеграции, институциональной поддержки министерства в проведении реформ, противодействия коррупции с учетом лучшего европейского опыта, участие организации в разработанные нормативных актов и правообразовательная деятельность
"Особенно приятно приветствовать вас здесь на уже конкретном шаге нашего сотрудничества - подписании Меморандума. Убежден, что это взаимодействие будет плодотворным. Уже есть результативные проекты, которые реализует "Офис простых решений и результатов". Убежден, что вся наша команда будет теми партнерами, которые будут слаженно работать в заданном направления", - сказал Денис Монастырский.
Глава ОО "Офис простых решений и результатов" Саакашвили отметил, что подписание Меморандума - это начало длительных партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
Справка
ОО "Офис простых решений и результатов" - это неприбыльная общественная организация, эксперты которой готовят предложения для Президента Украины и членов Национального совета реформ Украины.