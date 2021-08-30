МВС підписало Меморандум з Офісом простих рішень та результатів

Денис Монастирський наголосив, що підписаний документ — це поглиблення взаємодії між МВС та громадською організацією у питаннях євроінтеграції, інституційної підтримки міністерства у проведені реформ, протидії корупції з урахуванням кращого європейського досвіду, участь організації у розроблені нормативних актів та правоосвітницька діяльність

“Особливо приємно вітати вас тут на вже конкретному кроці нашої співпраці — підписанні Меморандуму. Переконаний, що ця взаємодія буде плідною. Бо вже є результативні проекти, які реалізовує „Офіс простих рішень та результатів“. Переконаний, що вся наша команда буде тими партнерами, які злагоджено працюватимуть у заданому напряму”, — сказав Денис Монастирський.

Очільник ГО “Офіс простих рішень та результатів” Міхеіл Саакашвілі зазначив, що підписання Меморандуму — це початок тривалих партнерських відносин та взаємовигідного співробітництва.

Довідково

ГО “Офіс простих рішень та результатів” — це неприбуткова громадська організація, експерти якої готують пропозиції для Президента України та членів Національної ради реформ України.