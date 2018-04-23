МВФ начнет выдавать кредиты по новым правилам

“Коррупция может оказывать пагубное воздействие на способность страны добиваться устойчивого, всеобъемлющего экономического роста”, — отметили в МВФ.

В связи с этим, оценку коррупционных рисков будут учитывать при кредитовании стран. При этом, правительствам будут предлагать пройти добровольную проверку на уязвимости их систем управления.

При предоставлении кредитов будет учитываться такой фактор, как препятствие уязвимых мест в управления способности страны осуществлять программы, которые поддерживает фонд. Из-за низкого качества управления программы с МВФ могут откладываться.

Напомним, Украина и МВФ обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, на ежегодном весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка, которое продолжается в Вашингтоне (США).