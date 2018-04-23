МВФ видаватиме кредити за новими правилами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міжнародний валютний фонд переглянув основні принципи боротьби з корупцією. Тому відтепер оцінку корупційних ризиків враховуватимуть при кредитуванні країн. Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн, які входять до складу МВФ, передає УНН.
“Корупція може чинити шкідливий вплив на здатність країни домагатися сталого, всеосяжного економічного зростання”, — зазначили в МВФ.
У зв’язку з цим, оцінку корупційних ризиків враховуватимуть при кредитуванні країн. При цьому, урядам пропонуватимуть пройти добровільну перевірку на уразливості їх систем управління.
При наданні кредитів враховуватимуть такий фактор, як перешкоджання вразливих місць в управлінні здатності країни здійснювати програми, які підтримує фонд. Через низьку якість управління програми з МВФ можуть відкладатися.
Нагадаємо, Україна і МВФ обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці, на щорічних весняних зборах МВФ і Групи Світового банку, які тривають у Вашингтоні (США).