МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Для Украины критически важно сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом, поэтому власть будет выполнять требования, зафиксированные в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ. В том числе будут реализованы и те, внедрение которых иностранные кредиторы требуют из года в год, в частности, в отношении проведения прозрачного конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист, бывший советник Президента Украины Олег Устенко.

Я думаю, что другого выбора нет. Это действительно есть в повестке дня нашего сотрудничества с МВФ, но все понимают, что это есть и в повестке дня самой Украины. И гражданское общество об этом постоянно говорит, экспертное сообщество постоянно говорит об этом. И сами правительственные чиновники тоже это понимают, депутаты тоже понимают и поддерживают. Как быстро это можно будет продвигать - это другой вопрос, но я полагаю, там будет достаточно быстрое движение - отметил Устенко, отвечая на вопрос о том, выполнит ли Украина требование МВФ о разработке процедуры и проведении открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Он добавил, что выполнение условий, касающихся кадровой политики, в частности, конкурсных отборов и создания наблюдательных советов при государственных компаниях, иностранные партнеры требуют от Украины уже достаточно длительное время.

Кроме того, по словам бывшего советника Президента, требования, которые предъявляет МВФ Украине, в основном совпадают с требованиями Европейского Союза, а также США.

"Все, что касается структурных маяков, оно более-менее одинаково. Верховенство права - первая большая группа. Вторая большая группа - все, что касается проведения судебной реформы, третья группа - все, что касается дальнейшего развития антикоррупционной архитектуры, то есть все то, что может стимулировать развитие и приток инвестиций в страну, даже если и не сейчас, то в послевоенный период времени. И такая ориентация, она идет везде, краеугольным камнем, через все эти сотрудничества - с МВФ, с ЕС, с США, поэтому я считаю, что все пройдет более-менее понятно, и Украина получит эти новые средства", - рассказал Устенко.

Экономист убежден, что в Украине все понимают, насколько сейчас критично продолжать сотрудничество с международными финансовыми институтами.

"У нас сейчас нет возможности выходить на внешние рынки заимствования капитала, просто нет. Поэтому для нас важно сохранять финансирование от наших союзников и партнеров. А финансирование от союзников и партнеров зависит в том числе и от того, есть ли у нас программа с МВФ, или нет. Поэтому с этой точки зрения сотрудничество более чем важно, даже несмотря на то, что, скажем, в этом году мы должны получить примерно 5,6 млрд долл. от МВФ, а помощь от наших других союзников и партнеров - и от США, и от ЕС - составляет около... даже если взять только США - это около 30 млрд долл. Вроде бы это несопоставимые цифры, но средства, которые приходят от союзников и партнеров, они зависят от того, есть ли программа с МВФ, или нет", - отметил Устенко.

Он объяснил, что сотрудничество государства с Международным валютным фондом является своего рода сигналом другим иностранным кредиторам и инвесторам к сотрудничеству.

"Я бы сказал так: сотрудничество с МВФ является одним из ключевых сотрудничеств с международными финансовыми институтами для любой страны и Украины в частности, особенно в такое время, которое мы сейчас переживаем. Когда у нас есть гигантский дефицит государственного бюджета и когда расходы из нашего государственного бюджета в результате войны покрываются с помощью наших союзников и партнеров - просто необходимо иметь гаранта такого для того, чтобы показывать всем, что макроэкономическая ситуация подконтрольна не только здесь нашему правительству, но она подконтрольна и нашим международным партнерам, таким как МВФ", - отметил Устенко.

Он уверен, что украинская власть это понимает и готовится к встречам с представителями МВФ более чем тщательно.

"Поэтому предыдущий визит, то, что называется пересмотр, был проведен достаточно быстро и эффективно, и было понятно, что Украина достигла того прогресса, который был зафиксирован в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Учитывая, что это сотрудничество более чем критическое, у меня просто нет сомнений, что и следующий пересмотр будет положительным для Украины", - сказал Устенко.

Напомним

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут сосредоточены на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ.

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. В настоящее время рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на эту должность.

Добавим

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного бывшего заместителя министра обороны, который в настоящее время является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus под видом гуманитарной помощи. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока неизвестно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы во время прохождения спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.