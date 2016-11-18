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15 марта, 19:03 • 108322 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147595 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119503 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106340 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102169 просмотра

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15 марта, 10:46 • 95871 просмотра

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МВФ: Украинская экономика демонстрирует признаки восстановления

МВФ: Украинская экономика демонстрирует признаки восстановления

Киев • УНН

 • 9491 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда по итогам визита в Украину заявила о том, что украинская экономика показывает признаки роста, а также Мисия оставила прогноз роста экономики Украины в 2016 году на 1,5% и 2,5% в 2017 году. Об этом говорится в отчете миссии МВФ по итогам визита, передает УНН.

"После тяжелого периода, украинская экономика демонстрирует признаки восстановления. Решительные действия власти за последние два года привели к резкому снижению внешних и внутренних дисбалансов. Инфляция значительно снизилась, выросли резервы Национального банка. Рост экономики ожидается на уровне 1,5% в 2016 году и ускорится до 2,5% в 2017 году", - говорится в отчете.

В МВФ отмечают, что устойчивость восстановления экономики будет зависеть от осуществления амбициозных реформ, направленных на поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономики.

"ВВП на душу населения в Украине по-прежнему очень низкое - всего 20 процентов от среднего показателя по ЕС, второй самый низкий уровень из всех стран Центральной и Восточной Европы. Нужен быстрый и устойчивый рост, чтобы восстановить утраченные позиции и повысить уровень жизни", - отметили в МВФ.

Как сообщал УНН, миссия МВФ находилась в Украине с 3 до 17 ноября.

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