МВФ: українська економіка демонструє ознаки відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками візиту до України заявила про те, що українська економіка показує ознаки зростання, а також вони залишили прогноз зростання економіки України в 2016 на 1,5% та 2,5% в 2017 році. Про це йдеться в звіті місії МВФ за підсумками візиту, передає УНН.
"Після важкого періоду, українська економіка демонструє ознаки відновлення. Рішучі дії влади за останні два роки привели до різкого зниження зовнішніх і внутрішніх дисбалансів. Інфляція значно знизилася, зросли резерви Національного банку. Зростання економіки очікується на рівні 1,5% у 2016 році і прискориться до 2,5% в 2017 році", - йдеться в звіті.
В МВФ зазначають, що стійкість відновлення економіки залежатиме від здійснення амбітних реформ, спрямованих на підтримку переходу України до повноцінної ринкової економіки.
"ВВП на душу населення в Україні як і раніше дуже низьке - всього 20 відсотків від середнього показника по ЄС, другий найнижчий рівень зі всіх країн Центральної та Східної Європи. Необхідне швидке та стійке зростання, щоб відновити втрачені позиції і підвищити рівень життя", - зазначили в МВФ.
Як повідомляв УНН, місія МВФ перебувала в Україні з 3 до 17 листопада.