МВФ спрогнозировал снижение уровня госдолга Украины в ближайшие годы

Фонд прогнозирует уровень госдолга Украины по итогам 2018 на уровне 70,5% ВВП.



Согласно прогнозу МВФ, уровень госдолга в 2019 году составит 68,8% ВВП, в 2020 году - 64,4%, в 2021 году - 60,4%, в 2022 и 2023 годах - 56,4 и 53% ВВП соответственно.



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Как сообщал УНН, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%.



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