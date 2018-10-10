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МВФ спрогнозував зниження рівня держборгу України в найближчі роки

МВФ спрогнозував зниження рівня держборгу України в найближчі роки

Київ • УНН

 • 6562 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міжнародний валютний фонд очікує зниження рівня сукупного державного боргу України в найближчі 5 років, передає УНН з посиланням на доповідь МВФ "Fiscal Monitor" за жовтень.

Фонд прогнозує рівень держборгу України за підсумками 2018 року на рівні 70,5% ВВП.

Відповідно до прогнозу МВФ, рівень держборгу в 2019 році складатиме 68,8% ВВП, в 2020 році - 64,4%, у 2021 році - 60,4%, у 2022 і 2023 роках – 56,4 і 53% ВВП відповідно.

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Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році з 3,3% до 2,7%.

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