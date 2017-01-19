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МВФ продолжит эксперименты в Украине - С.Арбузов

МВФ продолжит эксперименты в Украине - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 7692 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава НБУ Сергей Арбузов прокомментировал проект Меморандума с МВФ, сообщает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице политика в Facebook.

"Проект Меморандума с МВФ, который попал в прессу, мало чем удивил.

Красивые слова о снижении уязвимости экономики при полном отсутствии компенсаций для населения при проведении болезненных изменений. Однако, хочу обратить внимание на несколько позиций проекта, которые пока остались без внимания экспертов ", - отметил он.

Прежде всего, С.Арбузов обратил внимание на сомнения Нацбанка в спрогнозированной  им же уровне инфляции на 2017 год.

"Цифра стоит в квадратных скобках. Значит, этот ориентир в процессе обсуждения может быть пересмотрен, несмотря на многочисленные заявления о непоколебимости НБУ на пути к таргетированию инфляции.

То есть в прогноз на 2018-2019 в 6 и 5% разработчики документа еще верят, у 8% в 2017 году - уже нет. В этом нет ничего удивительного - при таком темпе девальвации об инфляции в пределах одного знака можно забыть. Также, несомненно, добавит проблем "подарок 3200" от правительства ", - сказал он.

Еще опаснее инфляции борьба с ней со стороны НБУ, считает С.Арбузов.

"Так, например, реагируя на чисто популистское решение о повышении минимальной зарплаты, которое уже ударило по бизнесу, НБУ дополнительно повысит ставку и отрежет бизнес от финансирования. Получится двойной удар. Цель по инфляции для авторов Меморандума куда важнее, чем экономическая активность, стимулирование занятости и другие "непрофильные" для НБУ задачи ", - пояснил он.

Политик убежден, что МВФ продолжает экспериментировать в Украине.

"В целом складывается такое впечатление, что Украина это экспериментальная площадка, где МВФ отрабатывает свои самые смелые идеи. Национализировать крупнейший банк, потратив на него пятую часть госбюджета. Взвинтить цену на газ для населения в 6 раз. Разогнать девальвацию втрое. Загнать две трети семей в субсидии. Редкая страна позволяла с собой такое творить ", - резюмировал С.Арбузов.

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