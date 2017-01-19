МВФ продовжить експерименти в Україні - С.Арбузов

ukru
18:00 • 49962 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 82322 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 98428 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 173672 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 146194 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 175471 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 166321 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 163176 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 325601 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 346964 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 81891 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 102765 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 145924 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 126235 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 137231 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 173635 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 325585 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 346953 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 265779 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 339092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 28306 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 46612 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 52675 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 137231 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 145924 перегляди
Актуальне
МВФ продовжить експерименти в Україні - С.Арбузов

МВФ продовжить експерименти в Україні - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 7693 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Екс-перший віце-прем'єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов прокоментував проект Меморандуму з МВФ, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці політика у Facebook.

“Проект Меморандуму з МВФ, який потрапив в пресу, мало чим здивував.

Красиві слова про зниження уразливості економіки при повній відсутності компенсацій для населення при проведенні болючих змін. Проте, хочу звернути увагу на кілька позицій проекту, які поки що залишилися поза увагою експертів”, — зазначив він.

Перш за все, С.Арбузов звернув увагу на сумніви Нацбанку у спрогнозованому ним же рівні інфляції на 2017 рік.

“Цифра стоїть у квадратних дужках. Значить, цей орієнтир у процесі обговорення може бути переглянутий, незважаючи на численні заяви про непохитність НБУ на шляху до таргетування інфляції.

Тобто у прогноз на 2018-2019 у 6 і 5% розробники документа ще вірять, у 8% у 2017 році — вже ні. У цьому немає нічого дивного — при такому темпі девальвації про інфляцію у межах одного знака можна забути. Також, безсумнівно, додасть проблем "подарунок 3200" від уряду", — сказав він.

Ще небезпечніше за інфляцію боротьба з нею з боку НБУ, вважає С.Арбузов.

“Так, наприклад, реагуючи на чисто популістське рішення про підвищення мінімальної зарплати, яке вже вдарило по бізнесу, НБУ додатково підвищить ставку і відріже бізнес від фінансування. Вийде подвійний удар. Мета по інфляції для авторів Меморандуму куди важливіша, ніж економічна активність, стимулювання зайнятості та інші „непрофільні“ для НБУ завдання”, — пояснив він.

Політик переконаний, що МВФ продовжує експериментувати в Україні.

“В цілому складається таке враження, що Україна це експериментальний майданчик, де МВФ відпрацьовує свої найсміливіші ідеї. Націоналізувати найбільший банк, витративши на нього п’яту частину держбюджету. Накрутити ціну на газ для населення в 6 разів. Розігнати девальвацію втричі. Загнати дві третини сімей в субсидії. Мало яка країна дозволяла з собою таке творити”, — резюмував С.Арбузов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86