МВФ продовжить експерименти в Україні - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Екс-перший віце-прем'єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов прокоментував проект Меморандуму з МВФ, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці політика у Facebook.
“Проект Меморандуму з МВФ, який потрапив в пресу, мало чим здивував.
Красиві слова про зниження уразливості економіки при повній відсутності компенсацій для населення при проведенні болючих змін. Проте, хочу звернути увагу на кілька позицій проекту, які поки що залишилися поза увагою експертів”, — зазначив він.
Перш за все, С.Арбузов звернув увагу на сумніви Нацбанку у спрогнозованому ним же рівні інфляції на 2017 рік.
“Цифра стоїть у квадратних дужках. Значить, цей орієнтир у процесі обговорення може бути переглянутий, незважаючи на численні заяви про непохитність НБУ на шляху до таргетування інфляції.
Тобто у прогноз на 2018-2019 у 6 і 5% розробники документа ще вірять, у 8% у 2017 році — вже ні. У цьому немає нічого дивного — при такому темпі девальвації про інфляцію у межах одного знака можна забути. Також, безсумнівно, додасть проблем "подарунок 3200" від уряду", — сказав він.
Ще небезпечніше за інфляцію боротьба з нею з боку НБУ, вважає С.Арбузов.
“Так, наприклад, реагуючи на чисто популістське рішення про підвищення мінімальної зарплати, яке вже вдарило по бізнесу, НБУ додатково підвищить ставку і відріже бізнес від фінансування. Вийде подвійний удар. Мета по інфляції для авторів Меморандуму куди важливіша, ніж економічна активність, стимулювання зайнятості та інші „непрофільні“ для НБУ завдання”, — пояснив він.
Політик переконаний, що МВФ продовжує експериментувати в Україні.
“В цілому складається таке враження, що Україна це експериментальний майданчик, де МВФ відпрацьовує свої найсміливіші ідеї. Націоналізувати найбільший банк, витративши на нього п’яту частину держбюджету. Накрутити ціну на газ для населення в 6 разів. Розігнати девальвацію втричі. Загнати дві третини сімей в субсидії. Мало яка країна дозволяла з собою таке творити”, — резюмував С.Арбузов.