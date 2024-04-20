МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

МВД Эстонии намерено убедить приходы Эстонской православной церкви выйти из состава Московского патриархата, сообщает ERR со ссылкой на вице-канцлера по вопросам народонаселения и гражданского общества министерства Райво Кюйта, передает УНН.

Детали

Накануне, 18 апреля, на рассмотрение эстонского парламента Рийгикогу внесли проект заявления, в котором Московский патриархат назвали "гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире" и выразили ему осуждение за оправдание военных действий в Украине.

Проект подготовили 52 депутата вскоре после выхода приказа Всемирного русского народного собора, в котором военный конфликт между Россией и Украиной назван "священной войной" и "этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада".

Как отметили Кюйт и советник отдела по делам религий МВД Ринго Рингвее, ЭПЦ МП не находится в прямом подчинении Московского патриархата, а потому не несет ответственности за формулировки, приведенные в приказе. Однако, заявили они, церковь все же "не свободна от влияния Московского патриархата", поэтому министерство предлагает разорвать связи с ним. ЭПЦ МП могла бы присоединиться к Эстонской апостольской православной церкви, которая входит в юрисдикцию Константинопольского патриархата, допустили в МВД.

Кюйт заверил, что власти Эстонии не намерены закрывать церкви или препятствовать работе приходов, входящих в состав ЭПЦ МП.

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