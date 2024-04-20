МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

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Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.
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Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.
Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару
Авиаудар по военной базе к югу от Багдада, которую использует иракская боевая группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", нанес материальный ущерб, но о жертвах не сообщается.
США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану
США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей из Беларуси и трех китайских компаний за то, что они якобы предоставляли ракетное оборудование для пакистанской программы баллистических ракет.
В Донецкой области слышны звуки взрывов
В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы, что заставило власти напомнить жителям о необходимости соблюдать правила безопасности и укрыться в укрытиях.
В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура
Катастрофы БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Калужской и Брянской областях России.
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии
Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты
Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.