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Музыканты подали в Universal иск на 100 миллионов долларов из-за пожара, уничтожившего их записи

Киев • УНН

 • 7271 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Музыканты рок-групп Hole и Soundgarden, наследники Тупака Шакура и Тома Петти, а также певец Стив Эрл подали в суд Лос-Анджелеса иск к Universal Music Group, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Музыканты подали в Universal иск на 100 миллионов долларов из-за пожара, уничтожившего их записи

Как сообщает The New York Times, истцы требуют, чтобы компания выплатила более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков. В 2008 году в пожаре на студии Universal Studios Hollywood сгорели более 100 тысяч аудиозаписей, включая записи музыкантов, подавших иск.

Истцы считают, что Universal Music Group более десяти лет скрывала информацию об уничтожении звукозаписей при пожаре, рассчитывая, что о случившемся никто не узнает.

В UMG отказались от комментариев.

Пожар на студии UMG произошел 1 июня 2008 года. О том, что в пожаре сгорели оригинальные записи Элтона Джона, Рэя Чарльза, Луи Армстронга, Тупака Шакура и многих других, стало известно только в июне 2019-го. Об этом в своем расследовании рассказала газета The New York Times.

Как сообщал УНН, опубликована неизвестная ранее версия песни Фредди Меркьюри.

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